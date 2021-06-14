شكرا لقرائتكم خبر عن روبى وأحمد حاتم يستأنفان مسلسل "شقة 6" فى الزمالك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت النجمة روبى لبلاتوة مسلسل "شقة 6" اليوم الإثنين فى منطقة الزمالك، بعد فترة من التوقف لانشغال أبطال العمل فى أعمال فنية أخرى وتغيير الديكورات، وتجمع المشاهد بين روبى وأحمد حاتم، وآخرون من النجوم، حيث أوشك فريق العمل على الانتهاء من تصوير كل المشاهد التى تتضمن حبكة درامية اجتماعية مختلفة.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل إحدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التى يعيشها الجيران.

ويشارك فى بطولة مسلسل "شقة 6" بجانب روبى، كل من أحمد حاتم، هانى عادل، بالاشتراك مع الفنان الكبير صلاح عبد الله، محمود البزاوى، رحاب الجمل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلى وملك قورة، السيناريو والحوار رفيق القاضى، سعاد القاضى، محمود وحيد، نبيل شعيب، إخراج محمود كامل.