شكرا لقرائتكم خبر عن ميمى جمال تحكى أسرار حياتها بتلفزيون الخليج 365 مع زينب عبد اللاه.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض تليفزيون الخليج 365 الليلة، حلقة خاصة من منزل الفنانة الكبيرة ميمى جمال، والفنان الراحل حسن مصطفى تحكى خلالها الفنانة الكبيرة تفاصيل رحلتها الفنية والشخصية وتستعرض قصة حبها وزواجها من حضرة الناظر وأصعب المواقف التى مرت عليهما وتفاصيل الفترة الأخيرة من حياته.

وتكشف النجمة الكبيرة خلال حلقة جديدة من برنامج حكايات زينب الذى تعده وتقدمه الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه تفاصيل رحلتها الفنية وكيف بدأت مشوارها الفنى فى سن 9 سنوات وأهم محطاتها وذكرياتها مع عمالقة الفن وكبار النجوم الذين شاركتهم مئات الأعمال التى وصل عددها إلى حوالى 500 عمل فنى فى رحلة فنية استمرت لمدة 60 عامًا.

كما تتحدث ميمى جمال خلال الحلقة عن أسباب ابتعادها عن الفن بعد وفاة زوجها الراحل الفنان الكبير حسن مصطفى وهل تفكر فى العودة من جديد، كما تكشف تفاصيل قصة حبها وزواجها من الفنان الكبير وتفاصيل الحياة فى بيت حضرة الناظر وأهم ذكرياتها معه وأصعب المواقف التى واجهتهما واقرب أصدقائهما وأهم وصاياه قبل رحيله.

كما يعرض تلفزيون الخليج 365 خلال الحلقة عدداً من الصور النادرة للفنانة الجميلة وحضرة الناظر خلال مراحل حياتهما ومع بنتيهما التوأم نورا ونجلاء وأحفادهما.

وخلال اللقاء يهدى ”الخليج 365” درع تكريم وباقة ورد تقديراً لمشوارها الفنى الطويل والثرى وتعبيرًا عن محبة الجمهور للنجمة الكبيرة.



