شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة انتصار تحتفل بتخرج ابنها من المرحلة الثانوية (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة انتصار بتخرج ابنها ممدوح من المرحلة الثانوية وحضرت حفل تخرجه وأرسلت لـ"الخليج 365" صورًا من هذه المناسبة التي وصفتها بأجمل لحظة في حياتها .

وقالت انتصار لـ"الخليج 365": التربية مسئولية ومشوار طويل وكلما اعتقد أنني انتهيت من واجباتي أجد المشوار طويلا ولا ينتهي في التربية والمسئولية خاصة في حالة الأم العاملة التي تحافظ علي عملها وفي نفس الوقت لا تقصر في شغلها".



انتصار وابنها ممدوح في حفل تخرجه

وأضافت انتصار: نعمة الأمومة من أكثر النعم التي أشكر الله عليها وأشكره أيضًا علي الصحة والستر، وأنا عند تخرج ابني كانت أكثر اللحظات سعادة بالنسبة لي فنجاحه هو نجاح لي أيضًا، وفي هذه المناسبة أشكر والدتي التي وقفت بجانبي طوال هذا المشوار وساعدتني كثيرًا.



ممدوح نجل الفنانة انتصار يقبلها في حفل تخرجه

الفنانة انتصارمن مواليد الإسكندرية، وحصلت على بكالوريوس كلية التجارة من جامعة اﻹسكندرية. بدأت حياتها الفنيـة من خلال التمثيل بمسرح الجامعة، اكتشفها رأفت الميهي وقدمها في فيلم (تفاحة ، و اشتهرت بأدوراها الكوميدية، وعملت في العديد من الأفلام منها (سهر الليالي، أبو علي، ولاد العم)، كما عملت في العديد من المسلسلات منها (الوتد، الزلزال وتوابعه، يوميات زوج معاصر، راجل وست ستات).