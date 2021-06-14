شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى بالنقاب وهنادى مهنى بالحجاب فى كواليس "ليلة العيد" .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة عبير صبرى متابعيها، بفيديو من كواليس فيلم "ليلة العيد" للمخرج سامح عبد العزيز الذى استأنف تصويره هذا الأسبوع بمنطقة الحزام الأخضر، وكشفت عبير صبرى عن طبيعة الشخصية التى تجسدها فى الفيلم Yذ ظهرت فى الفيديو بالنقاب ومعها هنادى مهنا مرتدية الحجاب.

فيلم "ليلة العيد" تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز وبطولة عدد كبير من الفنانين يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، يسرا اللوزى، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول، ويتحدث الفيلم عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذي تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

من ناحية أخرى انضمت عبير صبرى لمسلسل "عودة الأب الضال" للنجم بيومى فؤاد، لتجسد دور زوجة بيومى فؤاد، وعدد أخر من الممثلين أنضموا كضيوف شرف منهم محمد عبدالرحمن الشهير بـ "توتا" وعارفة عبد الرسول ومحمد على رزق.

"عودة الأب الضال" تعتمد أحداثه على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى، وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل لسنوات طويلة مساعدا ثم مخرجا منفذا مع عدد كبير من المخرجين، وبطولة بيومى فؤاد، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.