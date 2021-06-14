شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يعلن نفاد تذاكر حفله في السعودية يوم الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم عمرو دياب، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، نفاد تذاكر حفلته الغنائية المحدد لها يوم 18 يونيو الجاري في المملكة العربية السعودية، ونشر الهضبة صورة من بوستر الحفل عبر وعلق عليها قائلاً: "حفلة عمرو دياب في "جدة يوم الجمعة "Sold out"





ويقدم الهضبة خلال الحفل العديد من أغانيه منها "يا أنا يا لأ"، و"بتهزر" و"يتعلموا" و"دا لو اتساب" و"محسود" و"عايز أعمل زيك و"وأنا معاك" و"يا أجمل عيون"، بجانب عدد من أغنياته القديمة.

من ناحية أخرى يضع الهضبة، اللمسات الأخيرة لأغنيتين جديدتين، سيتم طرحهما قريبًا، وهما من كلمات تامر حسين، ومنها أغنية من ألحان عزيز الشافعي، أما التوزيع فمن نصيب وسام عبد المنعم ونادر حمدي.وذلك يأتي بعد أن شوق الهضبة جمهوره لعمل فني آخر يجمعه مع المؤلف أيمن بهجت قمر والملحن محمد يحيي، وشارك صورة تجمعهما عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"خلينا ننبسط"، ما دفع الجمهور لتوقع وجود عمل فني جديد يجمعهم، كما أعاد أيمن بهجت قمر نشر الصور عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، معلقا عليها :"يا مسهل بسم الله".

يذكر أن آخر أغاني عمرو دياب "الدنيا الحلوة"التي طرحها في رمضان 2021 من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.