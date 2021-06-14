بعد غياب 4 سنوات .. أحدث ظهور للفنانة ” علا غانم “

كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 05:45 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية ” علا غانم ” في أحدث ظهور لها بعد فترة غياب عن الساحة الفنية وعن بلدها دامت ل 4 سنوات كانت تتواجد فيها بالولايات المتحدة الأمريكية مع عائلتها .

وظهرت علا غانم في الفيديو وهي داخل أحد صالونات التجميل لتصفيف شعرها وقالت : ” بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري .. جيت بلدي تاني عشان اظبطه ” .

وتفاعل المتابعون على المقطع مشيرين إلى تغير في شكل الفنانة علا غانم والبعض منهم تحدث عن أنها أصبحت تشبه الفنانة المغربية ” سميرة سعيد ” .

يذكر أنه منذ عام 2017 لم تظهر علا غانم في أي عمل فنى واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية .. وهو ما أثار التساؤلات حول إن كانت قد اعتزلت الفن والتمثيل وابتعدت عن الأضواء والشهرة أم أنها لم تتخذ هذا القرار .