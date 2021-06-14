رنا رئيس تكشف حقيقة وجود صلة قرابة بينها وبين ياسمين رئيس

كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 05:45 مساءً - حلت الممثلة الشابة ” رنا رئيس ” ضيفة في برنامج اسألني المذاع على قناة cbc والتي كشفت من خلاله عن حقيقة وجود صلة قرابة بينها وبين الفنانة ” ياسمين رئيس ” .

فأشارت رنا رئيس إلى أنها ليس لها علاقة قرابة بياسمين رئيس وأن الأمر ما هو إلا مجرد تشابه في الأسماء فقط .. وأكدت على أنها لم تفكر في تغيير إسمها لأنه إسم والدها وجدها وستظل محتفظة به .

وأضافت الفنانة الشابة خلال حديثها حول كيفية دخولها إلى عالم الفن فقالت أنها كانت قد شاركت في اختبارات كثيرة حتى بدأت أولى خطواتها ولم تدخل هذا المجال بالواسطة نهائيا .

وعن موقفها من تقديم المشاهد الساخنة في السينما أعربت عن عدم استطاعتها تقديم مثل هذه المشاهد وإذا تم عرضها عليها سترفضها ولكنها تؤمن جيدا أن السينما لابد أن تكون حرة وتعرض كل شيء .