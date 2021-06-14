حنان ترك.. مواقف صعبة في حياة بطلة "أحلى الأوقات"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم الغياب والانسحاب من الأضواء لا تزال أخبار الفنانة المصرية حنان ترك حاضرة بقوة على محركات البحث.

وتصدرت حنان ترك مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية، بعدما نشرت صديقتها المقربة منة شلبي صورة قديمة تجمعهما سويا، وظهرت خلالها وهي بدون حجاب، وبعد ساعات قامت حنان ترك بنشر صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها على موقع تويتر، وأرفقتها بتعليق قائلة: "نعم الله علينا كثيرة.. اللهم لا تحرمنا نعمك وواسع فضلك وكريم عطائك".

والحقيقة أن حنان ترك التي قدمت في قمة نجوميتها فيلما بعنوان "أحلى الأوقات" عاشت أوقاتا صعبة ومرت بظروف كثيرة مؤلمة.





ولدت "ترك" في 5 مارس/ آذار 1975، وأحبت التمثيل منذ الصغر، إذ شاركت في الخامسة من عمرها في فيلم بعنوان "ناس تجنن" بجوار جورج سيدهم، وبدأت شهرتها بعد ظهورها بشكل جريء في فيلم بعنوان "رغبة متوحشة" إنتاج عام 1992.

بعد ذلك توالت أعمالها الفنية الناجحة، وانتقلت من خانة الدور الثاني لدور البطولة، ومن أهم أعمالها في الدراما التليفزيونية "أوبرا عايدة، القطة العميا، أخت تريز، أميرة في عابدين" وفي السينما "حرامية في تايلاند، تيتو، حب البنات".





الاعتزال

جمع ود الصداقة بين حنان ترك والفنان علاء ولي الدين، وفي عام 2003 تلقت ضربة مؤلمة، إذ خطف الموت علاء ولي الدين بشكل مفاجئ، ووجدت نفسها في موقف غريب، ودفعها الحزن للدخول في موجة من الاكتئاب، وبعد فترة من الحزن قررت الاعتزال وارتداء الحجاب.



كان الخبر صادما، لاسيما أنها كانت في قمة النجاح، وشركات الإنتاج تتهافت للتعاقد معها.

وفي عام 2007 عادت للتمثيل لكنها لم تتخل عن الحجاب، ولكنها حسمت أمرها بشكل نهائي بعد مسلسل "أخت تريز".





رجال في حياتها

عانت حنان ترك كثيرا من أجل تكوين بيت وعائلة، فقد تزوجت من 5 رجال هم أيمن السويدي والذي انفصلت عنه بعد شهر من تاريخ الزواج، والثاني هو رجل أعمال اسمه "خالد خطاب" وأنجبت منه ولدين هما يوسف وآدم.



أما الزيجة الثالثة فكانت من المخرج هادي الباجوري، وعقب انفصالها تزوجت من طبيب يدعى محمد يحيى، ووصف المقربون منها الزيجة الرابعة بأنها كانت غامضة وغريبة.

ثم كررت "ترك" التجربة للمرة الخامسة مع رجل الأعمال محمود مالك، وأثمر زواجهما عن إنجاب بنتين هما "مريم ومنى".