عبير صبري بـ"النقاب" في كواليس فيلم "ليلة العيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة عبير صبري مقطع فيديو، من كواليس فيلم "ليلة العيد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الفيديو مرتدية "نقاب" وبجوارها الفنانة الشابة هنادي مهنا، وعلقت: "أنا وهنادي مع بعض تاني، فيلم ليلة العيد، إخراج المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، إنتاج أحمد السبكي".

وشاركت عبير صبري وهنادي مهنا من قبل في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، حلا شيحة، خالد أنور، سلوى عثمان، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.