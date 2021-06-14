فن ومشاهير

عبير صبري بـ"النقاب" في كواليس فيلم "ليلة العيد"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة عبير صبري مقطع فيديو، من كواليس فيلم "ليلة العيد"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "صبري" في الفيديو مرتدية "نقاب" وبجوارها الفنانة الشابة هنادي مهنا، وعلقت: "أنا وهنادي مع بعض تاني، فيلم ليلة العيد، إخراج المخرج الكبير سامح عبدالعزيز، إنتاج أحمد السبكي".

وشاركت عبير صبري وهنادي مهنا من قبل في مسلسل "خيانة عهد"، الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، حلا شيحة، خالد أنور، سلوى عثمان، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج العدل جروب.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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