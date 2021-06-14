فيديو| نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لمصراوي تطورات حالة والده الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة عن تطورات حالة والده الصحية.

وقال نجله في فيديو لايف لموقع "الخليج 365": "كنت أحب أشكر كل الناس اللي سألت على الوالد، كمية المشاعر والحب اللي لقيناها والناس اللي بتسأل عليه من رسائل على السوشيال ميديا والتليفونات، الحقيقة كمية مشاعر وحب كانت متوقعة من أسرته، وهو طبعا كان سعيد جدا بيها، أحب أطمنكوا إنه عمل عملية تركيب مسامير بسبب حادثة بسيطة أنه وقع فيها على الأرض وتسببت في شرخ في مفصل الحوض، الشرخ كان بيسبب له ألم كبير، والحمد لله عرفنا أصل المشكلة، ونقلناه على المستشفى وتم عمل الإجراءات الازمة، علشان يقدر يستعيد قدرته على المشي".

وأضاف: "الحمد لله تمت العملية بدون مشاكل، الحمدلله خرج إمبارح، ودلوقتي يخضع لعلاج طبيعي، متشكرين جدا على الأهتمام، الموضوع بسيط وإن شاء الله هيرجع تاني، وهو دايما مشتاق إنه يرجع لجمهوره من خلال أعماله الجميلة، ربنا يستجيب لدعائكم يارب".

وكان عبداللطيف عدلي، مدير أعمال الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، أوضح في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، أن "أبو زهرة" تعرض للسقوط على الأرض، ودخل إحدى المستشفيات بطريق مصر الإسماعيلية، وأجريت له الأشعة التي كشفت عن تعرضه لشرخ في مفصل الحوض، وتم تركيب مسامير له.

من جانب آخر؛ ينتظر عبد الرحمن أبو زهرة طرح فيلمه الجديد "أهل الكهف"، مع النجوم: خالد النبوي، غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمي، عمرو عبدالجليل، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد وماجد المصري، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.