ياسمين نيار تثير الجدل: محمد السبكي عايزني أرجعله والحمد لله طلعت بأقل الخساير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قالت الفنانة الجزائرية ياسمين نيار، إن المنتج محمد السبكي، يحاول العودة إليها، وزعمت أنها تلقت منه رسالة على واتساب، تفيد هذا المعنى.

ونشرت "نيار" صورة المحادثة المزعومة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر"، وعلقت: "عزة نفسي ما تسمحلي أرجع مع شخص ظلمني ولو كنت أموت عليه ما أرجع".

وأضافت: "الرجل لما يكون بين إيده امرأة أصغر منه وطيبة ويتيمة وحنونة، ولا تخونك ولا تطلع مع غيرك وكل طلباتك أوامر، ليه تحقرها، هذي كانت قصتي معه".

وكانت ياسمين نيار قد ردت على سؤال أحد متابعيها حول زواجها من المنتج محمد السبكي قائلة: "هيدا سؤال من فان إمبارح وهيدا ردي عليه، صباح خير لكل أحبابي الغاليين، أنا لا أرجع لرجل ظلمني، زواج وطلاق الحمد الله طلعت منه بأقل الخساير، ولحد الساعة عايز أرجعله وأنا مش عايزة".

الفنانة الجزائرية ياسمين نيار، زعمت قبل 3 سنوات أنها تزوجت من المنتج محمد السبكي، وخرج الأخير لينفي ما قالته "ياسمين" وقتها، مؤكدا أن علاقته بها مجرد صداقة.

وحاول الخليج 365، الحصول على تعليق من المنتج محمد السبكي، وتعذر ذلك حتى الآن.