٧ كتب لكبار النقاد والسينمائيين بالدورة ال ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قامت إدارة الدورة ال ٢٢ لمهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة والمقرر إقامتها في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى بإعداد مجموعة من الكتب الهامة عن تاريخ السينما المصرية والسينما الوثائقية و قام بكتابتها مجموعة من كبار الكتاب والنقاد والسينمائيين المصريين.

أما الكتب هي "تاريخ السينما المصرية" والذي قام بتأليفه الكاتب والناقد (محمود قاسم) و كتاب "كمال رمزي صاحب الرؤية" والذي قام بتأليفه (د. حسين عبد اللطيف)

و كتاب "السينما الوثائقية... النوع الفيلمي... سقوط الحدود والقيود" والذي قام بتأليفه كل من (أحمد عبد العال، ضياء حسني، علياء طلعت، محمد سيد عبد الرحيم، رامي المتولي)

و أيضآ كتاب "سينما الواقع.. إطلاله على حداثة السينما الوثائقية المعاصرة" و قام بتأليفه الناقد والمخرج (صلاح هاشم) ، و كتاب "أعمدة السينما المصرية في القرن العشرين" و قام بتأليفه المخرج الكبير (هاشم النحاس) و كتاب "يوسف أدريس بين الأدب والسينما " و قام بتأليفه السيناريست الكبير (عاطف بشاي)

و كتاب "وجوه الحقيقة إتجاهات وتجارب في السينما التسجيلية المصرية" والذي قامت بتأليفة الناقدة الكبيرة (صفاء الليثي)

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، و تقام دورتة ال ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتي ٢٢ يونيو الجارى تحت رئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا .

و يقام المهرجان هذا العام مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا و جميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام ١٩٩١.