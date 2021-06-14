وصف مسرح مصر بـ"قعدة حشاشين" وهاجم محمد رمضان.. معلومات عن جلال الشرقاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل الفنان والمخرج الكبير جلال الشرقاوي، اليوم، بعيد ميلاده ؛ إذ ولد في 14 يونيو 1934.

وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات والحكايات عن الفنان الكبير:

- تخرج في كلية العلوم عام 1954، ثم دبلوم علم النفس من جامعة عين شمس عام 1955، ثم تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1958.

- شغل عدة وظائف، منها التدريس بالمعهد ومدير مسرح توفيق الحكيم، وعميد المعهد العالي للفنون المسرحية، وغيرها.

- أخرج قرابة 50 مسرحية منها: "الخديوي، قصة الحي الغربي، حودة كرامة، راقصة قطاع عام، الجوكر"، وغيرها.

- كما ألف فيلم "إلى أين"، وفيلم "أعظم طفل في العالم"، ومسرحية "طبيب رغم أنفه"، وغيرها.

- كُرم في مهرجان الإسكندرية للمسرح العربي في دورته الأولى.

- وصف مسرح مصر بـ"قعدة الحشاشين".

- قال إن محمد سعد ممثل عظيم؛ بشرط أن يتوقف عن تقديم شخصيات مثل اللمبي.

- حدثت أزمة مؤخرا بسبب مسرحية هولاكو، التي أخرجها للمسرح القومي، بسبب اعتراض الرقابة، ثم عدم رغبة الفنان أحمد شاكر مدير المسرح القومي السابق، في عرضها، وبعد انتهاء جميع الأزمات جاء قرار إغلاق المسرح، ضمن إجراءات مواجهة تفشي كورونا، لتتعطل المسرحية مجددا.

- شن هجوما على محمد رمضان، في ندوة تكريمه بمهرجان المسرح، مؤكدا أنه لم يتخرج في معهد فنون مسرحية، وهو مجرد ممثل عادي.

- وصف الممثلين الذين يعتذرون عن مسرحية مثل "هولاكو" بـ"الغباء أو الجهل"

- ابنته الفنانة عبير الشرقاوي، شاركت في العديد من الأعمال الفنية الشهيرة منها مسلسلات "عمر بن عبد العزيز" و"هارون الرشيد" وفيلم "حلق حوش"، واعتزلت الفن لفترة بعد زواجها وارتدت الحجاب.