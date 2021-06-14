شاهد.. أمل الشهراني غاضبة من سارة الودعاني وتطالبها بالاعتذار!

كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 02:57 مساءً - عبرت المشهورة السعودية أمل الشهراني عن غضبها من مواطنتها الفاشينيستا وخبيرة التجميل سارة الودعاني بسبب تصريحها الاخير عن منطقة الجنوب السعودية.

وأكدت أمل الشهراني في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع السعودية ان سارة الودعاني استفزتها بسبب تصريحاتها عن الجنوب اهل الجنوب.

وتابعت أمل الشهراني: “لا اسمح لاحد ان يتكلم عن الجنوب واهل الجنوب بطريقة مستفزة واستفزتني الاخت اللي اسمها سارة الودعاني لما قالت بطيب نية انه هي راحت زارت الجنوب تفاجأت عندنا مقاهي ومطاعم”.

واضافت “اعتذري لاهل الجنوب انت وياها لأنه اسلوبكم هذا اسلوب خبيت واسلوب النفاق هذا لا يعجبني اهل الجنوب اهل الكرم”.

وكانت سارة الودعاني قد ظهرت في مقطع فيديو عبرت فيه عن انبهارها بجمال فتيات المنطقة الجنوبية بعد زيارتها الأخير لمدينة أبها.

وقالت “الودعاني” : “لهالدرجة بنات الجنوب حلوات وأنا عندي قناعة من زمان إنه الجنوبيات فيهم جمال تبارك الله ويوم جيت أبها هذه القناعة زادت ألف بالميه”.

وأكملت : “أنا ترى ماني من الجنوب فمو قاعدة أمدح شيء أنا منه ولا في ربع عرق من الجنوب” وتابعت منفعلة : “فيهم جمال ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله”.

وأشارت أن الجمال شيء نسبي 100% ولكن بالنسبة لها فإن أجمل بنات هن بنات الجنوب أينما ذهبت.