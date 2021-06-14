بصور نادرة لوالدها .. إيمي سمير غانم : ” وحشني انده إسمك “

كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشرت ” إيمي سمير غانم ” مجموعة من الصور النادرة لوالدها الفنان الراحل ” سمير غانم ” عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .
وأعربت إيمي سمير غانم عن اشتياقها وافتقادها لوالدها الفنان الراحل متوجهة له بالدعاء أيضا فكتبت في تعليقها عليها : ” اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم .. وحشني انده اسمك .. بحبك يا سمير ” .
يذكر أن الفنان سمير غانم كان قد رحل عن عالمنا يوم 20 مايو الماضى عن عمر ناهز 84 عاماً وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين حيث عانى من خلل بوظائف الكلى وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك .
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