حقيقة تدهور صحة الفنان المصري محمد منير

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

كشف النجم المصري محمد منير سبب تغيبه عن حضور حفل تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكى أمس الأول، حيث قال إنه بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أزمات صحية.



وأضاف منير أن تغيبه بسبب تزامن موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، مع موعد الحفل، وهو السبب الوحيد الذى منعه من الحضور وتسلم تكريمه، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

يذكر أن محمد منير قد انتهى منذ أيام من تسجيل أحدث أغانيه "الباقى من صحابي"، وبدأت الشركة المنتجة لأغنية الكينج محمد منير في تكثيف الدعاية حيث طرحت البوستر الخاص بالأغنية، والتى من المقرر طرحها خلال أيام.