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حقيقة تدهور صحة الفنان المصري محمد منير

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

كشف النجم  المصري محمد منير سبب تغيبه عن حضور حفل تكريمه من مهرجان المركز الكاثوليكى أمس الأول، حيث قال إنه بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أزمات صحية.

 

وأضاف منير أن تغيبه بسبب تزامن موعد تلقيه الجرعة الثانية من لقاح فيروس ، مع موعد الحفل، وهو السبب الوحيد الذى منعه من الحضور وتسلم تكريمه، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

 

يذكر أن محمد منير قد انتهى منذ أيام من تسجيل أحدث أغانيه "الباقى من صحابي"، وبدأت الشركة المنتجة لأغنية الكينج محمد منير في تكثيف الدعاية حيث طرحت البوستر الخاص بالأغنية، والتى من المقرر طرحها خلال أيام.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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