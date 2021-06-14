المطربة إيناس عز الدين تتهم منتجا سعوديا بالاستيلاء على حقوقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اتهمت المطربة إيناس عز الدين المنتج السعودي "ب. ا." بمخالفة شروط تعاقده معها، والاستيلاء على حقوقها المالية، بما فيها ملابس العمل التي اشترتها على حسابها.

ونشرت المطربة إيناس عز الدين مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، قالت فيه : "سنة ونص شايلة جوه قلبي ومش هينفع أسكت أكتر من كده، ناس كتير بتسألني بقالي فترة، إنتي فين؟ ومش بنشوفك في أعمال ليه؟ وبيلومني وبيعاتبوني وكأني أنا المقصرة في حقهم، وإني وقعت ومستسلمة خلاص".

وأضافت :"بقالي فترة بغني في الإمارات وبعمل حفلات وبغني في مطاعم وأماكن محترمة وراقية جدًا، والحمد لله حياتي كانت مستورة جدًا، رغم انفصالي عن زوجي".

وتابعت: من سنتين قابلت شخص في مصر اسمه "ب. ا."، وهو المفروض مدير أعمال صديق ليا في برنامج أرب إيدول اسمه "عبد العزيز الشريف"، قابلتهم في حفل كنت بغني وبتكرم فيه هنا في مصر، ومن وقتها بدأت علاقة سطحية بينا على السوشيال ميديا فقط".

واستكملت: "في شهر ديسمبر سنة 2019، كنت في الإمارات وكان مدير أعمالي أحمد سعيد نصر، وبعد علم المنتج بوجودي، طلب مقابلتي وبالفعل قابلته، وقالي إنه يؤسس شركة جديدة، وجمع عدد من الأصوات وباقي صوت واحد وأتمنى يكون إنتي".

واستطردت :"أستاذ بندر وقع معايا العقد، طلب مني إني أترك شغلي في الإمارات، ووافقت ولكن طلبت منه راتب شهري لحين استلم عملي معه، واستلمت مرتبي شهر واحد، بعدها اشتريت ملابس على حسابي لتصوير كليب الأغنية".

وقالت: "سكنت على حسابي في دبي، وكل دا مثبت، وماجبليش الشقة اللي أتفقنا عليها، وما عمليش إقامة في دبي، الشركة اللي كان بيقول إنه مديرها طلعت مالهاش وجود، أرسلت معه ملابسي كلها وكل أغراضي للسعودية، وبعدها نزلت على مصر، وسوقت للأغنية، وتكرمت عليها، بعدها طلبت منه الراتب ما كنش بيرد عليا".

أضافت :"طالبت بندر بملابس ورفض يرسلها لي، ورفض يرسلي راتبي، أنا بقالي سنة ونص في دوامة، ومش أنا الشخص الوحيد اللي حصل معاه كدا، أنا اتبهدلت بقالي سنة ونص مش بغني، مش قادرة أوكل محامي سعودي لأن المصاريف هتكون غالية".