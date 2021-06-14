إسلام رفعت يستعد لطرح "جوه البيوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد المطرب إسلام رفعت، لطرح أغنية "جوه البيوت" في الأسواق، خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأغنية تعتبر مزيجًا بين الموسيقى الحديثة المتعارفة للجيل الحالي، وبين الغناء المصري الأصيل.

"جوه البيوت" من غناء وتوزيع إسلام رفعت، ومن كلمات طارق علي، والكليب من إخراج أحمد حجاب.

يذكر أن إسلام رفعت يعمل كصوليست بدار الأوبرا المصرية، وقام بالتلحين والتوزيع الموسيقي للعديد من نجوم الغناء فى مصر، وأيضا شارك في العديد من الإعلانات التلفزيونية و بعض أعمال الموسيقي التصويرية للمسرح و التلفزيون.