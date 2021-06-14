جمال العدل لمصراوي: فيلم "100 وش" ما زال في مرحلة الكتابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

هل تم تحديد موعد تصوير فيلم "100 وش"، وإلى أين وصلت مراحل الإعداد؟ أسئلة ترددت حول العمل عقب إعلان الفنان مصطفى درويش عبر صفحته في موقع فيسبوك، خلال الزيارة التي قام بها للفنان شريف دسوقي.

المنتج جمال العدل في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "الفكرة بالفعل موجودة، ولكن مازال سيناريو الفيلم في مراحل الكتابة، وبالتالي ما تردد عن تصوير العمل خلال أيام غير صحيح".

وأضاف: "الفنان مصطفى درويش أعلن عن ذلك من باب التشجيع ورفع الحالة المعنوية للفنان شريف دسوقي عقب الجراحة التي خضع لها".

وكان الفنان مصطفى درويش قد نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك مجموعة صور مع الفنان شريف دسوقي، وكتب: "بإذن الله أول يوم تصوير (بـ100 وش) قريبا جدا خلال أيام، وأول مشهد هيكون بـ(سبعبع)، هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف".

المنتج جمال العدل كان قد أعلن عن إلغاء الجزء الثاني من مسلسل "بـ 100 وش" وتحويله إلى فيلم سينمائي، بطولة النجوم: نيللي كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، علا رشدي، إسلام إبراهيم، زينب غريب، محمد عبد العظيم وآخرون.

الفنان شريف دسوقي كان قد أجرى جراحة عاجلة لبتر القدم اليسرى في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، قبل نقله إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة له.

وبدأ شريف دسوقي مؤخرا ثالث مراحل العلاج من الجراحة التي خضع لها، وذلك بعد مغادرة مستشفى التأهيل النفسي التي نقل إليها من مستشفى دار الشفاء.