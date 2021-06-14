راغب علامة يهاجم السياسيين اللبنانيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هاجم الفنان اللبناني راغب علامة، السياسيين اللبنانيين، بسبب الأوضاع السيئة الراهنة التي تمر بها دولة لبنان.

وكتب "علامة" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "خطة الطاقم السياسي اللبناني هي كالآتي:

اسرقوا أموالهم في البنوك ومن ثم أعطوهم الفتات منها، سوف ينسوا أموالهم ويشكروكم على الفتات

اجعلوا ال$ ٢٠.٠٠٠ل.ثم أعيدوه ل١٢٠٠٠ سوف ينسوا سعر ال ١٥٠٠".

وأضاف: "اقطعوا عنهم كل شيء، الخبز والوقود والدواء ثم وفّروها بأعلى أسعار لكي يشكروكم على توفيرها!".

من ناحية أخرى احتفل النجم اللبناني راغب علامة بعيد ميلاده الـ 59، منذ أيام، بمشاركة الكثير من نجوم الفن وزوجته السيدة جيهان علامة، ومن بين الحضور: إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، نيللي كريم، بوسي شلبي، ليلى علوي، هالة صدقي، والمنتج جمال العدل وآخرون.