بالفيديو: ما هو سر حذف مشهد لـ هيفاء وهبي من فيلم “دكان شحاتة”؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 يونيو 2021 01:10 مساءً - منذ 3 ساعات

كشف الفنان المصري، محمد كريم، في تصريحات لبرنامج “واحد من الناس”، المذاع على فضائية “الحياة” المصرية، أن المشهد الذي تم حذفه من فيلم “دكان شحاتة” الذي جمعه بالنجمة هيفاء وهبة يتناول أحوال وهبي بعد مرور عامين على زواجها من شخصيته الشريرة في أحداث الفيلم، والتي أرغمت على الزواج منها، بينما كانت تحب أخيه غير الشقيق “شحاتة”، ويجسد دوره الفنان، عمرو سعد.

وأوضح محمد كريم أن ما شاهده الجمهور في الفيلم هو حال هيفاء وهبي مباشرة بعد زواجها من شخصيته، ولكن ما تم حذفه هو مشهد يتناول أحوالها بعد عامين وإنجابها منه.

وعندما سئل محمد كريم إذا كانت هيفاء وهبي وراء حذف المشهد، رد بأن كل ما يعرفه هو أنه عندما سأل مخرج الفيلم، خالد يوسف، عن سبب حذفه، أجابه: “مادام صورت المشهد، ما الذي يضايقك”.

وعن رأيه في هيفاء وهبي كممثلة، أكد محمد كريم لـ”واحد من الناس” أنها “هايلة ومجتهدة جدا في عملها”.

ويعتبر فيلم “دكان شحاتة” هو أول تجارب هيفاء وهبي على شاشة السينما، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن بطولة عمرو سعد ومحمد كريم وعمرو عبد الجليل ومحمود حميدة، وعرض في عام 2009.

وحقق الفيلم نجاحا كبيرا وقت عرضه، لتقوم هيفاء وهبي ببطولة فيلمين آخرين، هما “حلاوة روح” للمخرج سامح عبد العزيز في عام 2014، و”أشباح أوروبا” الذي لم يعرض حتى لحظة كتابة هذه السطور، ويشاركها بطولته أحمد الفيشاوي.