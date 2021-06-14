شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يعود لتصوير فيلم جديد بعد الغياب أشهر بسبب كورونا وعملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أشهر من جراحة العيون الناجحة والانتظار الطويل بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، عاد نجم بوليود الشهير أميتاب باتشان إلى العمل مرة أخرى.



أميتاب باتشان

,نشر أميتاب باتشان عبر حسابة على انستجرام، صورة سيلفى له وأبلغ معجبية أنه أخيرا يعود للعمل، حيث كتب:" 7 صباحًا .. التوجه إلى العمل .. اليوم الأول من التصوير بعد الاغلاق، استخدم قناع طبى .. ستصبح الأمور أفضل وأفضل".



أميتاب باتشان

ورحب عدد كبير من متابعين أميتاب باتشان برجوعه للعمل مره أخرى واللقاء التحية عليه وتمنى التوفيق له، وحصلت الصورة على مايزيد عن 500 ألف إعجاب في ساعات قليله فقط من مشاركتها.

ووفقا لموقع " انديا تى في" سوف يلعب أميتاب باتشان دور البطولة في فيلم "Chehre" بمشاركة عمران هاشمي. كما سيظهر باتشان في فيلم Brahmastra للمخرج Ayan Mukerji جنبًا إلى جنب مع Ranbir Kapoor و Alia Bhatt .

وتلقى النجم العالمى أميتاب باتشان الجرعة الثانية له من لقاح فيروس كورونا، مؤخرا ، وشارك صورة له داخل مركز اللقاحات وهو يتلقي اللقاح.

وتلقى النجم الهندى، اللقاح، بعد تجربته مع الإصابة بفيروس كورونا في شهر يوليو الماضى، حيث نقل حينها إلي المستشفي، وكتب وقتها عبر حسابه بموقع "تويتر": "أظهرت نتائج اختبار كوفيد، إيجابية التحليل، انتقلت إلى المستشفى، وخضع أفراد الأسرة وجميع المخالطين لاختبارات، وفى انتظار النتائج، كل من كان على مقربة منى خلال الـ10 أيام الماضية يرجى أن يخضع للاختبار".