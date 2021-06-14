شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسببت زبيدة ثروت فى دخول نادية الجندى مجال التمثيل أيام المدرسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنانة زبيدة ثروت، اليوم الاثنين الموافق 14 يونيو، أو كما يلقبها الكثير بـ "قطة السينما"، أو "صاحبة أجمل عيون"، وذلك لشدة جمال عينيها ولونها الأزرق الخلاب، وتعد زبيدة ثروت من أهم نجمات الزمن الجميل فرغم أن مشوارها الفني لم يكن كبيرا وهو حوالى 40 عمل فنى ما بين السينما والدراما والمسرح، الا أنها استطاعت أن تكون نجمة صف أول في وقت قصير حيث اتسمت بالفتاة الرومانسية الهادئة الجميلة، حتى أنها كانت فتاة أحلام الكثير من الشباب.

تسببت الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت في دخول الفنانة نادية الجندى في مجال التمثيل، وذلك في وقت تواجدهما سويا في المدرسة، فلم تكن غيرة بينهما ولكنها تضايقت بسبب عدم منع والديها لدخول زبيدة ثروت التمثيل فيما كان يمنع والد نادية الجندى لدخولها التمثيل، الامر الذى تسبب في مضايقتها وذهبت وتحدث مع والدها في الامر حتى وافق.

وكشفت الفنانة نادية الجندى، عن هذا الموقف في برنامج "السيرة" مع الإعلامية وفاء الكيلانى، قائلة: "أنا وزبيدة ثروت كنا في المدرسة سوا وجالنا في مرة الفنان يحيى شاهين وقالوا انها جاى يختار بنت من البنات من أجل التمثيل معه في فيلمه الجديد الذى سينتجه، ولكن كان يريد فتاة بمواصفات محددة وان الفتاة تكون قليلة وصغيرة في الحجم، فأختار زبيدة ثروت، وتضايقت وقتها ولكن مش غيرة ولكن لأنها إبنة عائلة ووالدها قبطان في البحرية ووافق انها تتدخل التمثيل وأنا أهلى لم يوافقوا بسبب أن بنات العائلات لا تدخل مجال التمثيل وأنه عيب في هذه الفترة الزمنية".

وأضافت نادية الجندي: "روحت لوالدى وسألته عن سبب منعه لى وأعطيته مثال على زبيدة ثروت وأنها إبنة عائلة ووالدها وافق دخولها لمجال التمثيل، فرد وقتها وقالى كل شخص حر وانتى متفوقة في دراستك والتمثيل هيخليكى تهملى الدراسة، فوعدته بأن التمثيل مش هياخدنى من الدراسة ووافق على هذا الشرط وكمان شرط أن تكون والدتى معى في الفترة دى لأنى كنت صغيرة وقتها.