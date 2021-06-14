أحدث أغاني "كولدبلاي" في عرض استثنائي على برج خليفة

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

توجّهت الأنظار في دبي نحو برج خليفة الأسطوري في 10 يونيو/حزيران، حيث غنى الجميع ورقصوا على إيقاع أحدث إصدارات "كولدبلاي" Higher Power.



الأغنية المصوّرة التي صدرت منذ أيام قليلة، تأخذ محبي الفريق البريطاني في رحلة إلى عالم من الخيال، يدخل فيه مغنّي الفريق كريس مارتن إلى كوكبٍ غريب محاطاً بمخلوقات فضائية راقصة على نغمات Higher Power.

ولإضفاء مزيد من السحر إلى إصدار "كولدبلاي"، قررت "أنغامي" بث الفيديو المصوّر على أعلى برج في العالم، برج خليفة في دبي، الذي أضيء بمقاطع من الفيديو على نغمات الأغنية التي سبق وتصدّرت قوائم الأكثر استماعاً على تطبيق "أنغامي".

كل مَن كان موجوداً في وسط دبي وفي محيط برج خليفة استمتع بلحظات رائعة من الأضواء والألوان والموسيقى، في ظل أجواء ساحرة نقلت المتفرّجين إلى عالم آخر.

فريق "كولدبلاي" احتفل على طريقته، ناشراً الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به مع تعليق: "Higher Power على أعلى برج في العالم! أمر مذهل من أنغامي"، داعياً محبّيه الاستماع إلى الأغنية على "أنغامي".