الملايين تحاصر نور الزين على يوتيوب.. “على طول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجم العراقي نور الزين الجديدة “على طول” ما يقارب 3 ملايين مشاهدة بعد أقل من شهر على طرحها على موقع “يوتيوب”.

وتحصد الأغنية انتشارًا واسعًا منذ صدورها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، إذ تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني الأكثر استماعًا في العراق، والإمارات، والكويت، والمغرب ومختلف البلدان العربية. نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

أغنية “على طول” من ألحان نور الزين وكلمات قصي عيسى، وتوزيع المؤلف الموسيقي المبدع عمر صباغ، أمّا كليب الأغنية فيحمل توقيع المخرجة اللبنانية رندلا قديح وتم تصويره في لبنان بفكرة شبابية مميّزة تناسب أجواء الموسم الصيفي.

ويعتبر نور الزين من أنجح الفنانين العراقيين في الوطن العربي، ففي رصيده مجموعة كبيرة من الأغنيات الناجحة التي حصدت ملايين المشاهدات في السنوات الماضية.