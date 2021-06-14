بالصور – تغيير واضح في شكل دنيا بطمة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لاحظ الجمهور التغيير الكبير في شكل الفنانة المغربية دنيا بطمة وزوجها المنتج البحريني محمد الترك خلال مشاركتهما في حفل لاستقبال شقيقتها ابتسام بطمة خلال شهر العسل بعد أيام من زفافها.

وظهرت الفنانة المثيرة للجدل بملامح مختلفة بعد خضوعها للمزيد من عمليات التجميل التي ساهمت في تغيير شكل شفاهها مجدداً وانتفاخ خدودها بسبب حقن الفيلر، ما عرضها لانتقادات واسعة.

وشاركت بطمة متابعيها بصور من زوجها الذي فاجأ الجميع بملامحه التي ظهر عليها علامات التقدم في السن من خلال الشيب والتجاعيد، وكان لافتاً اكتسابه للوزن الزائد وبروز الكرش.

وجاءت الانتقادات للفنانة المغربية بعد ظهورها مع والدتها السيدة ليلى الاتاسي في نفس المناسبة، ولاحظ الجمهور جمالها والشبه بينهما قبل خضوع دنيا لعمليات التجميل، متهمين اياه بتشويه شكلها الطبيعي.