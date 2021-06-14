دعوة كاظم الساهر لإحياء حفل افتتاح بطولة “خليجي 25”.. فهل سيوافق؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجه وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، بإرسال دعوة رسمية إلى قيصر الغناء العربي، المطرب كاظم الساهر، ليحيي حفل افتتاح بطولة “خليجي 25″، التي تستضيفها مدينة البصرة بجنوب العراق، وذلك وفقاً لما أعلنه حيدر النعيمي، صحافي عراقي متخصص في مجال الإعلام الفني.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد حدد، مؤخراً، الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل موعداً لافتتاح بطولة “خليجي 25″، التي تستمر حتى السابع من يناير 2022.

وبذلك، يستضيف العراق تلك البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد أكثر من 40 عاماً على المرة الأولى، عندما استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة عام 1979، وتوج المنتخب العراقي بلقبها آنذاك.

وفي سياق آخر، أطلق كاظم الساهر أغنيته الجديدة “الحياة”، والتي فاجأ من خلالها جمهوره بأنها من كلماته، وذلك لأول مرة على مدار تاريخه الفني.

وأعلن الساهر، الشهر الماضي، عن تفاصيل الأغنية، من خلال حسابه على “إنستغرام”، حيث كشف أن الأغنية من كلماته وألحانه، ومن توزيع ميشال فاضل، وتعبر الأغنية عما يدور فى حياتنا الآن من أحداث كبيرة يمر بها العالم العربي، وتتحدث كلماتها عن هجر الأصدقاء والوحدة، وويلات الحرب والدمار.

“الحياة”، مدتها 14 دقيقة، وسجلها كاظم الساهر في استوديو الفنان ميشال فاضل موزع الألحان، وعزفت لحنها الأوركسترا الفيلهارموني الأوكرانية، علماً بأن كاظم الساهر يستعد لتسجيل أغنية سترى النور قريباً، من كلمات الشاعرة والصحافية الفلسطينية دارين شبير.