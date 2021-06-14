“علّوا الصوت وانبسطوا”.. أوّل تعليق لـ مايا دياب بعد طرح “أحلى كلام”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية النجمة اللبنانية مايا دياب الجديدة “أحلى كلام” ما يقارب 200 ألف مشاهدة بعد ساعات قليلة من صدورها على قناة مايا الرسمية في موقع “يوتيوب”.

وفي أوّل تعليق لها على صدور الأغنية، عبّرت مايا دياب عن سعادتها بالأصداء التي تتلقاها حول الأغنية، ودعت المتابعين عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر” إلى الاستمتاع بالأغنية فكتبت: “علّوا الصوت وانبسطوا”.

أغنية “أحلى كلام” هي أغنية شبابية راقصة باللهجة المصرية من كلمات ناصر الجيل، ألحان محمود خيامي، توزيع هادي شرارة، وجاءت بمثابة هدية من مايا دياب لجمهورها مع حلول موسم الصيف.

وكانت مايا دياب قد أطلقت أغنية “أحلى كلام” لأوّل مرّة خلال حفلها الغنائي الذي أحيته مساء الخميس الماضي، عبر منصة “شاهد VIP” تحت عنوان “X _ plore “.