أشرف زكي ينتقد ألقاب الفنانين ومحمد رمضان في الطليعة: “أصبحت بلا ضوابط”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن على الفنان أن يحصل على اللقب الذي يُطلق عليه من خلال مشواره الفني، وما يقدّمه من أعمال مهمة، ولكن في زمن غابت فيه المعايير أصبح يُطلق على أي شخص لقب “الفنان العظيم” أو “النجم القدير”… حتى وإن كان هذا شخص يقدّم عملاً لأول مرة، فيتم تقديمه على أنه “نجم”، وهو ما لم يُطلق على كبار عمالقة الفن ورموزه، كأن يُقال فاتن حمامة بدون أن يسبقها لقب “الفنانة” أو “العظيمة”.

وعن لقب “نمبر وان» الذي أطلقه محمد رمضان على نفسه، و”المادة الخام للأنوثة” الذي أطلقته عبير صبري على نفسها، وصولاً إلى “الملبن” الذي تباري به سميه الخشاب زملاءها في الوسط الفني، وهو الوصف الذي لازمها في مسلسل “موسى”، أكد نقيب الممثلين أن لا ضوابط من النقابة تحكم عملية إطلاق الألقاب الفنية.

وأضاف: “قديماً كانت تُطلق الألقاب الفنية على نجوم الفن والطرب المصريين والعرب، إما من الجمهور أو النقاد تقديراً لفنهم ومواهبهم، مثل “كوكب الشرق” و”العندليب” في عالم الطرب، و”وحش الشاشة” و”سيدة الشاشة” في السينما، لكن الآن أصبح الأمر أشبه بفوضى، ووصل إلى درجة تجعل الفنانين هم الذين يطلقون على أنفسهم الألقاب، ويتباهون بها أمام زملائهم ويفرضونها على الجمهور فرضاً”.