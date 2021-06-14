مواقف كوميدية لا تنتهي في “أمر إخلاء 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من عروض “شاهد الأولى”، تنطلق أحداث الموسم الثاني من الكوميديا الاجتماعية “أمر إخلاء” من تأليف مريم الهاجري وإخراج عبد الرحمن السلمان، وبطولة فوز الشطي ,عبدالله التركماني، يوسف البلوشي، صمود المؤمن، ناصر الدوسري.

يستكمل العمل ما انتهت إليه أحداث الموسم الأول، وتظهر شخصيات جديدة تؤثر بشكل كبير على سياق الدراما. فبعد استقرار نسبي في حياة عائلة عمشة، تظهر سندس أرملة والد حميدان مع ابنتها زبيدة وابنها سعد، ويستقرون في منزلها. وتدريجياً وبتخطيط غير ملحوظ من الجميع، تصبح سندس المفضلة عندهم وتستفز عمشة بسبب التدخل المستمر في حياتها. فهل تنجح عمشة في استعادة سيادة بيتها؟

مريم الهاجري: كوميديا اجتماعية تتكلم لغة البيت الخليجي

توضح الكاتبة مريم الهاجري أن العمل مليء بالمفارقات الطريفة ويضيء على طريقة التعايش بين عائلتين مختلفتين، شارحة أن “عمشة (فوز الشطي) هي أرملة تعتني بأبنائها، وقد تزوجت من حميدان (باري عبد الرضا)”. وتوضح “أنها في الموسم الأول، كانت مع عائلتها يعيشون في أمن وأمان إلى حين ما حدث مع عادل (عبد الله التركماني) وخسارته لكل أمواله وأملاكه، وتبقى له منزل واحد فقط، الذي كتبه باسم زوج عمشة قبل وفاته”. وتردف بالقول أن “المفارقات تنطلق بين عائلة سندس الضيفة الجدبدة وقريبة زوج عمشة، وبين عائلة عمشة وأولادها أنفسهم، وكيف ستتعايش هاتين الأسرتين المختلفتين تماماً في الطباع والأفكار”. وتضيف “أننا سنتابع خطوط رئيسية أخرى في العمل، ومنها شخصية بدرية (غادة الزدجالي)، ومحمد (يوسف البلوشي)، واللذين جمعتهما قصة حب في الموسم الأول، تكللت بالزواج، وسنرافق الزوجين في اصعب سنة في الزواج وهي السنة الأولى، والخلافات التي تحصل بينهما، ثم دلال (صمود المؤمن) وقصة حبها مع عامر (ناصر الدوسري) ابن عادل”. وتعتبر الهاجري أن العمل هو “كوميدي اجتماعي يتكلم لغة البيت الخليجي، ويتحدث عن مختلف أفرادها، ويطرح قضايا تتعلق بمختلف الأعمار”.

فوز الشطي: عمشة ستعيش كالقط والفأر مع الضيفة الجديدة!

من جانبها، تثني فوز الشطي على تفاعل الجمهور مع العمل “الذي فاق كل التوقعات، وهو الأمر الذي يزيد المسؤولية علينا كممثلين في هذا العمل، ونسعى بالتالي لانجازه بالمستوى المطلوب والأفضل”. وتتوقف عند التطور في شخصية عمشة بالقول أن “هذه المرأة لها طباعها الخاصة ومزاجيتها اذا صح التعبير، تسيطر على الجو العام للأحداث، وتتسيد المواقف الكوميدية التي تضع لمساتها عليها”. وعن علاقتها بعادل، تقول أنها تظل كما عهدناها في الموسم الأول، ولا تشهد تبدلاً كبيراً لكن الجديد هو علاقتها مع الضيفة الجديدة سندس إذ ستكونان مثل القط والفأر”. وتبدي سعادتها بعرض العمل على “شاهد VIP”، معتبرة أن “أي عمل يحمل مقومات النجاح الصحيحة يفرض نفسه من خلال “مجموعة MBC” ومنصة “شاهد”، ويصل بالتالي إلى الجماهير العربية ويكتب له النجاح وانا شخصيا اتفاءل بها”.

عبد الله التركماني: يعود بنا العمل إلى بساطة الأعمال القديمة باعتماده كوميديا الموقف..

أما عبد الله التركماني، مخرج الموسم الأول وبطل الموسمين الأول والثاني، فيشير إلى أن “العمل يطرح المشكلات المجتمعية والأفكار، في العالم العربي عموماً والخليجي خصوصاً”، لافتاً إلى أن “الموسم الثاني يحمل تطوراً على صعيد كافة الشخصيات، ومفاجآت ومخادعات وأمور نكتشفها تباعاً في الحلقات”. ويلفت إلى أن “عادل هو الشخصية الكاشفة لما يحصل من أحداث في البيتين، وبين العائلتين، ويشهد على المناوشات بين الشركة والمنزل، كما تدخل شخصيات اخرى في سياق الأحداث تُحدث تحولاً وتغييرا جذرياً يقلب الموازين”. ويلفت إلى “أنني مرتاح لكوميديا الموقف الموجودة هنا، وقد تمنيت أن يجد الموسم الأول قبولاً من الجمهور، وبعد تحقيقه هذا النجاح بت واثقاً من نجاح الثاني والثالث إن شاء الله”، معرباً عن “إيماني بأن العمل كلما كان بسيطاً لامس الوجدان والمشاعر والأحاسيس”، مثنياً على الروح الإيجابية خلال التصوير بين الممثلين وفريق العمل، وهذا ما يجعلني أتوقع نتقديم جزء ثالث قريباً”. ويختم التركماني بالقول أن “ميزة هذا العمل هو كونه يعود بنا إلى بساطة الاعمال القديمة وجمالها، مثل “درب الزلق” و”خالتي قماشة” وغيرهما، إذ يعيدنا إلى كوميديا الموقف الذي يحبها الجمهور ويتفاعل معها”.

يُعرض مسلسل “أمر إخلاء 2″، على “شاهد VIP”، وهو من تأليف مريم الهاجري وإخراج عبد الرحمن السلمان، بطولة فوز الشطي ,عبدالله التركماني، يوسف البلوشي، صمود المؤمن، ناصر الدوسري، ضاري عبدالرضا، غادة الزدجالي، ميس كمر، في الشرقاوي، عبدالعزيز مندني وآخرين.