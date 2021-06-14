محمد هنيدي يطلق مسابقة جديدة والجائزة مفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد هنيدي، على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابه بـ”إنستغرام” مقطع فيديو، أعلن من خلاله عن مسابقة جديدة تحمل اسم الفيفا هنيدي، ويطلب من متابعيه دخول المسابقة.

وكشف هنيدي عن الجائزة في هذه المسابقة والتي تعد مفاجأة، حيث أكد أن الفائز يحصل على عشرة آلاف ريال سعودي ليدخل في تحدٍ جديد مع لعيبة فيفا هنيدي.

من ناحية أخرى، حلّ هنيدي ضيفاً على برنامج “لأول مرة” المذاع على راديو إنيرجي، حيث أكد أن الحب الأول ليس وهما، وإنما يعد من أجمل المشاعر حتى وإن لم يكتمل، فكل شخص لا يمكن أن ينسى أول حب في حياته.

وأشار هنيدي، إلى إحساسه بالرهبة عند تصوير أي عمل جديد وفي كل مرة يقف فيها أمام الكاميرات، مضيفا: “هو إحساس مرعب ولكنه لذيذ في نفس الوقت”.

وتابع: “أول عمل أشعر أنه بداية حقيقية لي كان (البخيل وأنا)، وبعدها مسرحية (حزمني يا) في المسرح الناس استقبلتني به بشكل جيد”.

وأضاف: “فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) كان الكرم الكبير من الله، حياتي اختلفت 180 درجة بعده، الفيلم كان نقلة على مستوى السينما”.