الموت يفجع حمادة هلال في أقرب الناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان حمادة هلال عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”، منشوراً نعى من خلاله وفاة عمته، التي وافتها المنية أمس (الأحد).

وكتب هلال خلال منشوره قائلاً: “إنا لله وإنا اليه راجعون عمتي أم محمد في ذمة الله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويسكنها فسيح جناته ويصبر أولادها ويصبرنا جميعاً نسألكم الدعاء”.

وتفاعل عدد كبير من زملائه والجمهور مع منشور حمادة هلال وقاموا بالدعاء لها بالرحمة ولأهلها بالصبر، حيث كتب الفنان محمود الليثي داعياً لها بقوله: “البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفر لها”.

يذكر أن النجم المصري شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “المداح”، وشاركه البطولة فيه كل من أحمد بدير، نسرين طافش، حنان سليمان، خالد سرحان ونخبة من نجوم الفن. المسلسل من تأليف أمين جمال ومن إخراج أحمد سمير فرج.