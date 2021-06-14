سجن متسابق “ذا فويس كيدز” بتهمة الشروع بالقتل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أمرت نيابة الأحداث المصرية بسجن متسابق برنامج “ذا فويس كيدز” معاذ عيسى، مدة 4 أيام على ذمة التحقيق، في قضية شروع بالقتل إثر اعتدائه على مراهق بغرز مفتاح سيارة في رأسه.

وأفاد تقرير الطب الشعري بأن الضحية حسن علوان أصيب بجرح قطعي في فروة الرأس، وانغماس جسم معدني (مفتاح سيارة)، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر منخسف بعظام الجمجمة.

وأوضح الطبيب المعالج أن المريض خضع لعملية سحب الجسم المعدني، ورفع الكسر المنخسف.

وأكدت والدة المصاب شيماء حجازي أنّ ابنها والجاني ليسا صديقين، بل جاران، لافتةً إلى أن عيسى شاب مشاغب ولا يحترم الآخر، وكاشفة أن الواقعة بدأت باعتداء معاذ عليه بمفتاح على رأسه ما أدى إلى كسر في الجمجمة ودخول المفتاح برأسه.

وأضافت في تصريحات إعلامية أنّ عيسى بدأ بالتنمر اللفظي على ابنها حسن، وتطور الأمر إلى الاعتداء عليه، مشيرةً إلى أن الطبيب الذي أجرى الجراحة أكد أنه لم يجر مثلها من قبل، بأن مفتاحاً اخترق جمجمة بشرية.

وأوضحت أنّه سيكون تحت المتابعة بقسم المخ والأعصاب، كما أن المستشفى أبلغها بأنه من الممكن أن يفقد أحد أعضاء جسمه أو يصاب بشلل، مشدّدة على أنّ علاجه سيستغرق أشهراً.

وانضم معاذ عيسى إلى برنامج “ذا فويس كيدز” بموسمه الثالث في عام 2020 المنصرم، وغنّى للفنان المصري أحمد عدوية أغنية “عيلة تايهة”، وانضم إلى فريق المطرب المصري محمد حماقي، وخرج من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلاً آخر.