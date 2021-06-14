عبدالرحمن أبوزهرة يخضع لعملية جراحية.. وهذه أصعب لحظة في حياته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلل القلق إلى جمهور الفنان المصري عبدالرحمن أبوزهرة (87 عاماً) بعد تعرّضه لوعكة صحية أجبرته على ملازمة الفراش وعدم الخروج من المنزل.

وكشف أحمد نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة عن تفاصيل حالته الصحية لصحف محلية مصرية، قائلاً إن والده كان يعاني من ألم شديد في أذنه، وأجرى العديد من الفحوصات الطبية بهذا الشأن، وشاءت الأقدار أن يسقط على قدمه داخل المنزل.

وعلى أثر ذلك أصيب بشروخ في مفصل الحوض، وبعد إجراء الأشعة والتحاليل اللازمة، قرر الأطباء خضوعه لعملية جراحية لتثبيت مفضل الحوض، وتم إجراء الجراحة، وحاليا يقوم بعمل جلسات علاج طبيعي







ولد عبدالرحمن أبوزهرة في 8 مارس/آذار 1934، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ثم عيّن ممثلاً بالمسرح القومي المصري.

يحتوى أرشيفه الفني على عدد كبير من الأعمال الخالدة في السينما والمسرح والتليفزيون وأبرزها "لن أعيش في جلباب أبي، جمهورية زفتى، الجزيرة، خيال مآتة".

وعرف عن أبوزهرة قصة حبه الشديد لزوجته الكاتبة سلوى الرافعي التي تزوجها بعد 20 يوماً من لقائهما الأول، وكشف في حوارات تليفزيونية كثيرة عن أنه منعها من التمثيل بسبب غيرته الشديدة عليها، وأن رحيلها يعد أصعب لحظة في حياته، لأنه فقد جمال الدنيا والإحساس بالأشياء بعد موتها.