إطلالة إليسا المدهشة تحيّر الجمهور.. ماذا قالوا عنها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثارت النجمة اللبنانية إليسا جدلاً بين متابعيها بعد نشرها أحدث صورة لها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلنت إليسا من خلال الصورة عودتها إلى الحفلات والنشاط الفني، معلنة عن حفلها المنتظر ضمن موسم الرياض.



وظهرت إليسا (49 عاماً) في أحدث صورها بإطلالة جمالية ملفتة وأصغر من عمرها بسنوات.





وفيما تغزّل الجمهور في جمال إليسا، غير إنهم توقفوا عند التغييرات التي طرأت على ملامحها.

وبدت النجمة اللبنانية بملامح مختلفة عن ظهورها خلال الأعوام الماضية، فظهرت بشكل ملفت وبدت أصغر من عمرها بسنوات وبملامح أكثر جاذبية وبشرة بمظهر مشدود.

وانقسم المتابعون على السوشيال ميديا إلى فريقين؛ الأول يرى أن إليسا خضعت لعمليات تجميل وتحديداً شد البشرة وعملية تجميل لشفاهها، وذهب الآخر إلى أن النجمة اللبنانية استخدمت أحد الفلاتر الذكية على تطبيقات الهواتف.

وتتعاون إليسا من وقت لآخر مع خبير التجميل بسام فتوح في العديد من إطلالاتها خصوصاً في الكليبات.

وقالت الصحفية هنادي عيسى قبل فترة على "تويتر" إن إليسا أجرت عملية شدّ للوجه وأنها عادت "بنت عشرين".



