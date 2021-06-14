شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: ملكة البوب المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - Pop music هى نوع من الموسيقى الشعبية التي نشأت بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة في منتصف الخمسينيات، ولكنها انتشرت فيما بعد في كل بلدان العالم، ومن أشهر مغني البوب والملقب بملك البوب العالمي مايكل جاكسون، والملقبة بملكة البوب العالمية مادونا، أما أميرة البوب فهي بريتني سپيرز، ومن مشاهير أغاني الپوپ بيونسي، جاستن بيبر، كريستينا أگويليرا، باكستريت بويز، ويتني هيوستن، تايلور سويفت، كاتي بيري، ليدي گاگا، جورج مايكل، نيللي فرتادو، هيلاري داف، جيسيكا سمبسون، آشلي تيسدال، آشلي سمبسون، مايلي سايروس (هانا مونتانا)، سيلينا گوميز، شاكيرا، باولينا روبيو، أديل وغيرهم الكثير.



النجمة سيمون

ولكن في مصر والمنطقة العربية لا يوجد لدينا من تميز في هذا اللون ونجح فيه غير الفنانة سيمون (ملكة البوب العربي) ، التي قدمته كلون غنائي متفرد وقت ظهورها في فترة التسعينيات، فقد قدمت الموسيقى التي تتماشى بشكل كبير مع أذواق واهتمامات الطبقة الوسطى ونوعت في العديد من الالوان الغنائية والموسيقية وتميزت في البداية بتقديمها الموسيقى الغربية ومزجتها بالشرقية ، ويكفيها تفردًا وتميزًا أنها صاحبة أول فيديو كليب في العالم العربي وهو كليب "تاكسي" كلمات جمال عبد العزيز، وألحان: د.ريتش، وتوزيع محمد هلال وإنتاج طارق الكاشف.

اليوم 14 يونيو تحتفل النجمة الشاملة سيمون بعيد ميلادها فهي تنتمي لبرج الجوزاء بما يحمله من صفات كثيرة منها الذكاء والمرح والإبداع والكرم والتمرد، ويشاركها في ذلك البرج سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والممثل الأمريكي مورجان فريمان، والنجمان محمود عبد العزيز ومحمود ياسين وغيرهما الكثير من نجوم الفن.



سيمون

سيمون بجانب تميزها كمطربة وتفردها في هذا المجال إلا أنها عندما دخلت مجال التمثيل كانت متفردة أيضًا ولها طلة علي الشاشة أو في المسرح لا تستطيع عندما تراها إلا وتنتبه لأنك ستكون أمام ممثلة موهوبة تمتلك كاريزما وحضور بدون أن تتكلم ، فملامح وجهها معبرة ومنحوتة ببراعة فنان.



سيمون مع المخرج الكبير خيري بشارة والمطرب عمرو دياب

شاركت سيمون مع كبار النجوم في أعمالهم التي منها: يوم حلو ويوم مر، مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، و"أيس كريم" في جليم، مع عمرو دياب، وفي الدراما، قدمت "زيزينيا" ، "حلم الجنوبي"، "فارس بلا جواد "، "بين السرايات " ، وفي المسرح قدمت مع الفنان محمد صبحي، مسرحيات: (كارمن، لعبة الست، سكة السلامة).