شكرا لقرائتكم خبر عن من المركب للعجلة.. تقاليع الفنانين في أفراحهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص كل فنان قبل حفل زفافه على ابتكار طريقة جديدة وقت دخوله الفرح، وعدم اللجوء للطريقة التقليدية، وقد فعل ذلك الفنان محمد فراج وبعد كتب الكتاب، دخل فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقى، للحفلة على دراجة يقودها فراج وتجلس بسنت قدامه بالفستان الأبيض، بدلا من الدخول مشيا على الأقدام أو الدخول بالزفة التقليدية.

وقد سبق الفنان محمد فراج، فى الابتكار الفنان حسن الرداد عند دخوله حفل زفافه في 2016 بمركب وسط أصدقائه وتنتظره عروسته إيمى سمير غانم على البحر، أما الفنانة هنادى مهنا اختارت وقت حنتها الطابع الشعبى وزينت المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، وفى المدخل وضعت توك توك وراقصات وزين مكان الحفل كله بالديكور الشعبى.



حسن الرداد



محمد فراج و بسنت شوقى



هنادى مهنا

واحتفل الفنان محمد فراج، وعروسته بسنت شوقى بعقد قرانهما، أول أمس الجمعة، وحضر الحفل عدد كبير من الأصدقاء من داخل الوسط الفنى وخارجه.

قصة حب محمد فراج وبسنت شوقى بدأت منذ 6 سنوات تقريبًا وقت تعارفهما على بعضهما فى أحد أعياد الميلاد، ثم التقيا بعد ذلك فى لوكيشن تصوير مسلسل "تحت السيطرة"، ولم يكن الأمر معلنا حتى ظهرا سويا على السجادة الحمراء فى مهرجان الجونة السينمائى تحديدا فى الدورة الثالثة، والتى أعلن وقتها خطبتهما وظهرا مع بعضهما فى الكثير من المرات على السجادة الحمراء والتقطا عددا من الصور التذكارية، وكان من المقرر زواجهما ولكنهما تأخر كثيرًا بسبب ظروف فيروس كورونا وانشغال محمد فراج فى تصوير عدد من الأعمال التى حققت نجاحًا وأخرهم مسلسل "لعبة نيوتن" الذى عرض فى شهر رمضان المنقضى.

ظهر الثنائى محمد فراج وبسنت شوقى فى المحافل الفنية والمهرجانات السينمائية بشكل كبير كان آخرهما فى مهرجان القاهرة السينمائى، حيث لفتا الأنظار إليهما بعد تقبيله لها على السجادة الحمراء فى حفل الافتتاح وذلك ردًا على شائعة خلافات نشبت بينهما فى مهرجان الجونة تداولها عدد من الأشخاص ليردوا على هذه الشائعة بعدم صحة ما يقال على المواقع الإلكترونية.