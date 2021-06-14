إيمي سمير غانم تنشر صور والدها.. وهكذا علقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورًا لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت إيمي على الصور: " اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلى يا حي يا قيوم، وحشني أنده اسمك، بحبك يا سمير".

كما علقت الفنانة ميرهان حسين : "ربنا يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى ويصبر قلبك يا حبيبتي".

وغابت الفنانة دلال عبدالعزيز عن جنازة زوجها الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته الجمعة 21 مايو من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.