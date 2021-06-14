صورة.. وليد فواز يستعيد ذكريات "السبع وصايا": وحشتني يا هيثم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

استعاد الفنان وليد فواز، ذكريات مسلسل "السبع وصايا" بصورة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، تجمعه بأبطال العمل.

وظهر في الصورة: وليد فواز، هيثم أحمد زكي، محمد شاهين، أحمد العوضي.

وعلق "فواز" على الصورة قائلا: "صورة لقيتها بالصدفة على لاب توب قديم من كواليس مسلسل (السبع وصايا)، الصورة دي فيها من غير ترتيب: عوضي، شاهين، هيثم، فواز، وغالبا الصورة دي كانت متصورة بتليفون أرضي، وحشتني يا هيثم ألف رحمة ونور عليك يا حبيبي".

مسلسل "السبع وصايا" بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، أحمد فؤاد سليم، هنا شيحة، هيثم أحمد زكي، صبري فواز، وليد فواز، أيتن عامر، محمد شاهين، ألفت إمام، أحمد العوضي.