فن ومشاهير

أحلام توجه رسالة لـ إليسا.. وهكذا ردت الأخيرة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة الإماراتية أحلام الشامسي، رسالة للفنانة اللبنانية إليسا.

وكتبت أحلام، عبر حسابها على "تويتر"، أنها في انتظار حفل إليسا المنتظر في الرياض، قائلة: "في الانتظار يا جميلة الخلق والخُلق صديقتي الرائعة".

وردت إليسا على تغريدة أحلام، قائلة: "أحلام حبيبة قلبي، بتمنى شوفك كتير، اشتقتلك وكتير بحبك".

ومن ناحية أخرى أطلقت الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرا أغنية "يا عم سلامتك" في رمضان الماضي، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وهي إهداء إلى مستشفى سرطان الأطفال.

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان محمد يحيى، توزيع تميم وإخراج سليم الترك.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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