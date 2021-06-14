من “باب الجمال”.. محمد منير يطرح “اللي باقي من صحابي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان المصري محمد منير مساء أمس الأحد، أغنية “اللي باقي من صحابي” من ألبومه الجديد “باب الجمال”، عبر “يوتيوب”، من كلمات أحمد حسن رؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وحققت أغنية “اللي باقي من صحابي” ما يقارب 100 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة على صدورها، واقتحمت قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على يوتيوب في مصر.

وفي وقت سابق، أبصرت 4 أغنيات من ألبوم محمد منير “باب الجمال” النور هي: “باب الجمال” كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو إسماعيل، و”فينك يا حبيبي” كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين، وتوزيع وهندسة صوتية أمير محروس، وأخيراً “أنا رايق” كلمات نور الدين محمد وألحان أحمد عمار وتوزيع أسامة الهندي، و“زوق” كلمات مجدي نجيب، وألحان وجيه عزيز، وتوزيع رومان بونكا.

الجدير ذكره أن الفنان محمد منير، كان قد تعرض لوعكة صحية في نهاية العام الماضي 2020، نقل إثرها لأحد مستشفيات القاهرة، بعد أن تدهورت حالته نتيجة المجهود الذي بذله خلال تسجيل أغنيات الألبوم.