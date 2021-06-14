لقاء جديد بين عاصي الحلاني ونادر الأتات.. وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في جلسة طغت عليها أجواء من المحبة والمرح، لبى النجم اللبناني نادر الأتات دعوة فارس الغناء العربي عاصي الحلاني إلى منزل الأخير في بلدة الحلانية في البقاع اللبناني.

ونشر نادر الأتات عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه مع عاصي الحلاني وعلّق عليها قائلًا: “الغالي كتير.. أبو الوليد”.

ولاقت صورة نادر الأتات وعاصي الحلاني تفاعلًا واسعًا من المتابعين الذين عبّروا من خلال التعليقات عن محبّتهم للنجمين.

ومن المعروف أن صداقة قديمة ومتينة جدًا تجمع نادر الأتات بعاصي الحلاني، إذ غنى نادر من ألحان عاصي أكثر من أغنية ناجحة، نذكر من بينها أغنية “نادر” الشهيرة في بدايات الأتات.