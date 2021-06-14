ريم نصري تفتح النار على شقيقتها أصالة: شيطان بهيئة ملاك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت الفنانة السورية ريم نصري هجوماً حاداً على شقيقتها الفنانة السورية أصالة، الأمر الذي فاجأ المتابعين.

ونشرت ريم صورتين إحداهما لفحص الحمض النووي "دي إن أي"، وأخرى لشقيقتها أصالة من زفاف الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار.

وعلّقت ريم على إحدى الصور قائلة: "هذه الغمامة البيضاء التي تعلو اللون الأحمر هو دي إن أي يا سادة".



وأضافت: "زمن (دي إن أي) الماديات، والكذب، والنفاق، والتملق.. زمن فيه الإنسان بيطلع من جلدو، ومن دمو، وبيغيرو، حسب مصالحو، وصورته الشيطانية اللي بتظهر بهيئة ملاك.. زمن كذاب، وحياة بشعة وسخيفة".

وبدأ خلاف الشقيقتين بعدما رفضت أصالة السماح لشقيقتها بخوض مجال الغناء مُعللة ذلك بالخوف عليها من ما يمكن أن تتعرض له من مواقف تمس كرامتها.

ومع بداية الأزمة السورية زاد الخلاف بين الشقيقتين بسبب موقف كل منهما من الأزمة، ووصفت ريم شقيقتها بالغصن المسموم من عائلة نصري وصرحت بأنها لا تستمع لأغنياتها لأنها تشعر بالاختناق، واستمرت القطيعة بينهما لحين وفاة شقيقهما أيهم عام 2015 حيث خفت وتيرة الخلاف بينهما.



