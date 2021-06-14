شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف إيرادات فيلم Godzilla vs. Kong وصلت كام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم"Godzilla vs. Kong" إيرادات وصلت إلى 441 مليونًا و730 ألف دولار، وتأتى هذه الإيرادات بالرغم من القيود الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا على السينمات حول العالم، حيث تتفاوت السعة الاستيعابية بين 50% إلى 75%، في دور العرض حول العالم، وطرح العمل في 31 مارس الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 99 مليونا و413 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و342 مليونا و316 ألف دولار أمريكى في حول العالم، وتمتاز الدفعة الرابعة فى السلسلة بكونها أول فيلم يتم افتتاحه بعد السماح أخيرًا بإعادة فتح دور السينما فى نيويورك ولوس أنجلوس، وإن كان ذلك بسعة منخفضة.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم Godzilla vs. Kong طرحت بوسترين للعمل الذى بدأ عرضه بالسينمات حول العالم من 31 مارس الماضى، وذلك بعد تأجيل طرح العمل من 26 من نفس الشهر، دون إعلان أسباب لذلك، واحتوت الصور الترويجية على جملة "One Will Fall، والتى تدل على فوز واحد فقط من الشخصيات الأسطورية فى العمل.

فيلم Godzilla vs. Kong من بطولة ألكسندر سكارسجارد وميلي بوبي براون وريبيكا هول وبريا تايري هنري وشون أوجوري وإيزا غونزاليس وجوليان دينيسون ولانس ريديك وكايل تشاندلر وديميان بشير وكايلي هوتل وحكيم كاى كاظم ورونى تشينج.