أنيا تايلور جوي.. بطلة مسلسل "مناورة الملكة" تتعاقد على فيلم جديد

محمد الفلاح - الإثنين 14 يونيو 2021

أعلنت الممثلة الأمريكية أنيا تايلور جوي بدء مشروع ضخم جديد، في أعقاب النجاح الساحق لمسلسلها The Queen's Gambit (مناورة الملكة)،وفقا للعين.



وأعلنت شركة توزيع الأفلام الأمريكية "فوكس سيرش لايت بيكتشرز"، تعاون النجمة الأمريكية مع بطل سلسلة هاري بوتر، رالف فاينس، على بطولة فيلم The Menu "القائمة" الجديد.

ووفقًا لموقع "دجيتال سباي" الأمريكي، حصد بطلي الفيلم شهرة واسعة، بسبب مشاركتهم في أعمال ضخمة سابقة مثل سلسلة أفلام هاري بوتر، حيث قام رالف فاينس بدور لورد فولدمورت، ومسلسل مناورة الملكة على شبكة نتفليكس.

ويصنف فيلم "القائمة" كوميديا سوداء وإثارة نفسية، ويدور حول ثنائي يذهب في رحلة إلى مطعم خاص في جزيرة نائية لتجربة قائمة أطعمة حصرية، حيث يلعب "فاينس" دور شيف، بينما تلعب "أنيا" دور الزوجة.

وذكر الموقع، أن الفيلم من إخراج مارك ميلود الذي شارك في إخراج مسلسل صراع العروش، وإنتاج الفائز بالأوسكار آدم مكاي والممثل ويل فاريل.

الفيلم من تأليف سيث ريس، الذي تعاون على كتابة عدد من البرامج الحوارية الامريكية، ولم يتحدد بعد موعد طرح الفيلم.