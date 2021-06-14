شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا ماهر صديقة لـ منة شلبى فى أحداث الجزء الثانى من "ليه لأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة دنيا ماهر الشهيرة بـ"نجلاء" في مسلسل بـ"100 وش"، فى أحداث الجزء الثانى من مسلسل "ليه لأ" مع النجمة منة شلبى وتجسد دور صديقتها تدعى سالى، فهى تكون السند والضهر لها بعد وفاة والد "ندى" منة شلبى"، وتحمل شخصية سالى بعض الغموض حيث لم يتم الكشف عن كل أبعاد الشخصية بعد وتكشفها حلقات المسلسل.

وتناقش منة شلبى خلال أحداث الجزء الثانى من مسلسل "لية لأ"، قضية التبنى، حيث أوشك فريق العمل على الإنتهاء منه خلال أيام، والجزء الثانى من العمل يشارك فيه أبطال جدد منهم الفنان أحمد حاتم، أمير شاهين، وسارة عبد الرحمن، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.

وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" في 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشاكر فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب.