"لما أروح مصيف بعد غياب".. أحمد حلمي يشارك جمهوره هذا الفيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو تعبيري عن لحظة ذهابه للمصيف بعد فترة غياب طويلة.

ونشر حلمي، مشهد يسقط خلاله في مياه البحر من فيلمه "جعلتني مجرما" (2006) عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "لما أروح مصيف بعد غياب طويل".

جدير بالذكر أن أحمد حلمي تم اختياره مؤخرا سفيرا للنوايا الحسنة بمنظمة (يونيسف) بالمكتب الإقليمي للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكانت آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "خيال مآتة" (2019) تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج خالد مرعي، وشارك في بطولته النجوم: منة شلبي، بيومي فؤاد، حسن حسني، خالد الصاوي، إنعام سالوسة، إنتصار، عبدالرحمن أبوزهرة، سامي مغاوري، ولطفي لبيب، محمود الليثي وغيرهم.