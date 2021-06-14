"أنت دائما في الذاكرة".. ندى بسيوني توجه رسالة لمحمد عبد الوهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة ندى بسيوني، رسالة للاعب النادي الأهلي محمد عبد الوهاب، الذي رحل عن عالمنا بعد أزمة قلبية في التدريبات الصباحية للأحمر على استاد مختار التتش في 31 أغسطس عام 2006.

ونشرت ندى، صورة له عبر حسابها على "تويتر"، وعلقت: "لا نحتاج لمواقف لنتذكرك، فأنت دائمًا في الذاكرة والوجدان، نتذكرك في صلواتنا ودعواتنا مع كل بطولة مع كل مباراة اسمك حاضر وخالد.. ربنا يرحمك".

يأتي ذلك على خلفية واقعة لاعب منتخب الدنمارك كريستيان إيركسن، والذي تعرض للإغماء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام فنلندا، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وفارق محمد عبد الوهاب الحياة قبل أن يتم عامه الـ23، وتوج مع الأهلي والمنتخب المصري بالعديد من البطولات.