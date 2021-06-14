محمد الفلاح - ياسمين صبري متهمة بتقليد كيم كاردشيان بسبب هذه الصور

الإثنين 14 يونيو 2021

تعرضت الفنانة المصرية ياسمين صبري لانتقادات حادة من قبل جمهورها عبر السوشيال ميديا بعد ظهورها مرتدية مجموعة من الخواتم بأصابع يدها، إضافة إلى تقليدها إطلالة النجمة كيم كاردشيان سواء في المكياج أو في طريقة التصوير، حسب تعبير متابعيها.



ونشرت ياسمين صبري عبر صفحتها الرسمية بإنستجرام مجموعة من الصور ظهرت من خلالها بلوك جديد، حيث اعتمدت تسريحة شعر الضفيرة الطويلة، كما ارتدت الكثير من المجوهرات خاصة الخواتم، فقد ارتدت 6 بأصابعها.

وتفاعل الجمهور مع الصور حيث اتهم أغلبهم ياسمين صبري بتقليد كيم كاردشيان.

وسبق وارتدت الفنانة المصرية ياسمين صبري أغلى عقد في العالم أهدته لها Cartier بعد اختيارها كسفيرة لأحدث حملات Panthere de Cartier بمنطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن قطعة نادرة على شكل تمساح صممت عام 1975 للفنانة المكسيكية ماريا فيليكس.

وتعتبر ياسمين صبري ثالث امرأة ترتدي هذه القطعة النادرة بالعالم، بعد ماريا فيليكس والفنانة الإيطالية مونيكا بيلوتشي التي ارتدته في عام 2006 بمهرجان كان واستمرت لفترة نجمة إعلانات كارتييه.

وقالت ياسمين صبري في تصريحات تليفزيونية، إن العقد مكون من 120 قيراطا ويحتوي على فصوص من الزمرد والمجوهرات الثمينة باللون الأخضر والأصفر وتم تصميمه من قبل كارتييه عام 1975، مؤكدة أنها قطعة نادرة وتم ارتداؤها 3 مرات فقط لا غير.