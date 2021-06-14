على طريقة بدور البراهيم.. أميرة الناصر تظهر بالنقاب

كتب امير فتحي في الاثنين 14 يونيو 2021 05:43 صباحاً - فاجأت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ”أميرة الناصر“ متابعهيا بنشرها مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي ترتدي النقاب لأول مرة برفقة زوجها مشعل الخالدي، مؤكدة أنها لن تتخلى عنه نهائيًا، وستلتزم به خلال الفترة المقبلة، على حد قولها.
وقالت ”الناصر“ في الفيديو، الذي نشرته عبر تطبيق ”تيك توك“:“جاءني أخي رحمه الله في المنام، وكنت أسير معه وأنا أغطي وجهي، لذلك قررت ارتداء النقاب وأتغطى“، ليرد عليها زوجها:“يعني ما راح تخلعيه؟“، لتجيب بقولها:“لا أبدًا ما راح أخلعه ولا أتركه“.
وتفاعل الجمهور بشكل كبير معها، واتهمها البعض بتقليد خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم.
ووصف البعض ما تُقدم عليه ”الناصر“ وغيرها من المشهورات ما هو إلا نسخة مكررة من بعضهن.
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